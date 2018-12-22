Ford отзовет почти 900 тысяч автомобилей в Северной Америке

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает почти 900 тысяч пикапов F-150 и Super Duty в Северной Америке из-за проблем с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление компании.

По данным телеканала, будут отозваны более 410 тысяч в США и около 464 тысяч в Канаде. Среди отозванных моделей будут пикапы F-150 2015-2019 и пикапы модели Super Duty 2017-2019 годов.

Как сообщает телеканал, вода и загрязняющие вещества могут попасть в кабельный соединитель и привести к коррозии и поломке кабеля. В свою очередь, это могло привести к неисправности нагревателя. Опасность может возникнуть, лишь когда автомобиль припаркован и кабель нагревателя блока цилиндров вставлен в розетку. Этот кабель присоединяется к удлинителю, тянущемуся из гаража или дома. Компании стало известно о трех случаях возгорания.