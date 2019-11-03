​Forbes: Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось на $2 млрд, до $22,9 млрд, после того, как его компания Tesla по итогам третьего квартала 2019 года зафиксировала прибыль. Как передает Report, об этом сообщил журнал Forbes.

Он напоминает, что 23 октября Tesla по итогам третьего квартала отчиталась о прибыли в размере $342 млн, превысившей прогнозы экспертов. Общий объем выручки компании за отчетный период составил $6,3 млрд, лишь немного не дотянув до прогнозов финансовых аналитиков, которые предрекали компании прибыль в размере $6,33 млрд. В прошлом квартале данные по этому показателю равнялись $5,2 млрд.

Котировки акций компании на электронной бирже NASDAQ 31 октября выросли почти на 24%. Это позволило Маску подняться на две позиции и занять 21-е место в списке 400 самых состоятельных людей Америки, сформированном Forbes. Журнал напоминает, что Маску принадлежат 22% Tesla, а также доля в компании SpaceX, оцениваемая в $12,5 млрд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.