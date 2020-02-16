Forbes сообщил о новом российском миллиардере

Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Forbes.

Его финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до шести миллиардов долларов. Ожидается, что официально об этих результатах сообщат на следующей неделе.По данным источников журнала, доля основателя в компании составляет около 30%, что позволяет оценить состояние Сторонского примерно в 1,6 миллиарда долларов.В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в 500 миллионов долларов.