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    Forbes опубликовал юбилейный рейтинг миллиардеров мира

    Лидером глобального списка, как и в 2015 году, стал сооснователь Microsoft Билл Гейтс

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал юбилейный 30-ый рейтинг миллиардеров мира. 

    Как сообщает Report, лидером глобального списка, как и в 2015 году, стал сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние Forbes оценил в 75 млрд. долларов.

    Второе место занял основатель Inditex (бренды Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti) Амансио Ортега. По оценке издания, его состояние выросло на 2,5 млрд. долларов - до 67 млрд. долларов.

    В тройку богатейших людей мира также вошел Уоррен Баффет, его состояние оценено в 60,8 млрд. долларов.

    Издание отмечает, что в этом году 66-и миллиардерам из списка нет еще и 40 лет. 

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