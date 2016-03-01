Forbes опубликовал юбилейный рейтинг миллиардеров мира

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал юбилейный 30-ый рейтинг миллиардеров мира.

Как сообщает Report, лидером глобального списка, как и в 2015 году, стал сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние Forbes оценил в 75 млрд. долларов.

Второе место занял основатель Inditex (бренды Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti) Амансио Ортега. По оценке издания, его состояние выросло на 2,5 млрд. долларов - до 67 млрд. долларов.

В тройку богатейших людей мира также вошел Уоррен Баффет, его состояние оценено в 60,8 млрд. долларов.

Издание отмечает, что в этом году 66-и миллиардерам из списка нет еще и 40 лет.