​Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Как передает Report, он отметил, что США всегда ведут боевые действия вдали от своих берегов, поэтому вынуждены перебрасывать на поле боя войска, технику и оборудование, что является сложной логистической задачей.

По словам Томпсона, в настоящее время ВМС США использует флот из нескольких десятков транспортных кораблей, в том числе 65 ролкеров (судно для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров).

При этом почти все они серьезно устарели, а к выполнению поставленных задач готовы всего 40% всех транспортников.

Командование ВМС США выходит из сложной ситуации, размещая ролкеры с оборудованием сразу рядом с "потенциальными районами боевых действий".

Кроме того, в случае войны ВМС будет позволено эксплуатировать гражданские суда. Но все это не решит последующие задачи с обеспечением войск.

Томпсон уверен, что "враги Америки" хорошо знают об этой слабости.