Forbes назвал самых влиятельных женщин 2019 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Как сообщает Report, второе и третье места заняла экс-глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

На четвертом месте - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на пятом - глава компании General Motors Мэри Барра, на шестом - предпринимательница, супруга Билла Гейтса Мелинда, на седьмом - президент компании Fidelity Investments, миллиардерша Эбигейл Джонсон, на восьмом - испанский банкир Патрисия Ана Ботин, на девятом - генеральный директор IBM Джинни Рометти. Топ-10 самых влиятельных женщин закрывает глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

Отмечается, что А.Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд.

Шведская экоативистка Грета Тунберг заняла последнее, 100-е, место.