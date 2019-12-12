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Forbes назвал самых влиятельных женщин 2019 года

Forbes назвал самых влиятельных женщин 2019 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Как сообщает Report, второе и третье места заняла экс-глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

На четвертом месте - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на пятом - глава компании General Motors Мэри Барра, на шестом - предпринимательница, супруга Билла Гейтса Мелинда, на седьмом - президент компании Fidelity Investments, миллиардерша Эбигейл Джонсон, на восьмом - испанский банкир Патрисия Ана Ботин, на девятом - генеральный директор IBM Джинни Рометти. Топ-10 самых влиятельных женщин закрывает глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

Отмечается, что А.Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд.

Шведская экоативистка Грета Тунберг заняла последнее, 100-е, место.

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