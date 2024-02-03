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Forbes: CША, сокращая помощь, предали Украину

Forbes: CША, сокращая помощь, предали Украину Соединенные Штаты, сокращая помощь Украине и фактически отказываясь выделять ей еще $61 млрд, предали Киев.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 20:47
Forbes: CША, сокращая помощь, предали Украину

Соединенные Штаты, сокращая помощь Украине и фактически отказываясь выделять ей еще $61 млрд, предали Киев.

Как передает Report, об этом пишет американский журнал Forbes.

Издание указывает, что артиллерийские батареи ВСУ первыми почувствовали это предательство, когда в конце декабря помощь США Украине закончилась, а "пророссийские республиканцы в конгрессе США" отказались голосовать по предложению Джо Байдена потратить еще 61 миллиард долларов на военные нужды.

"Еще недавно, летом 2023 года, украинская артиллерия имела паритет, если не превосходство, с российской артиллерией. Сегодня РФ имеет пятикратное преимущество над Украиной по снарядам", - отмечает Forbes.

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Версия на азербайджанском языке Forbes: ABŞ Kiyevə yardımı kəsməklə Ukraynaya xəyanət etdi

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