Фондовые индексы Индии резко снизились после объявления о новых пошлинах США

7 августа 2025 г. 09:12
Индийские фондовые рынки начали утренние торги с резкого падения после заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Hindustan Times.

Индекс Sensex Бомбейской фондовой биржи обрушился на 335,71 пункта, достигнув отметки 80 208,28. Индекс Nifty потерял 114,15 пункта и составил 24 460,05. Sensex отражает колебания стоимости акций 30 ведущих компаний, котирующихся на Бомбейской фондовой бирже, Nifty - средневзвешенное значение 50 крупнейших индийских предприятий, представленных на Национальной фондовой бирже республики.

Как отмечает издание, трения между Нью-Дели и Вашингтоном чреваты дальнейшим подрывом доверия инвесторов. "Удвоение пошлин в сочетании с ухудшением двусторонних отношений может вывести рынки из состояния безмятежности", - считает генеральный директор компании по управлению активами Kotak Mahindra Нилеш Шах. Рынок ожидает дальнейших политических мер от правительств двух государств, а инвесторы внимательно следят за позицией Резервного банка Индии и дипломатическими усилиями по урегулированию ситуации.

