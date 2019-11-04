Фондовый рынок США показывает заметный рост

Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно растут.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов. Изменения происходят на фоне ожиданий улучшения отношений между США и Китаем. Также финансовый рынок надеется, что "торговая война" между странами придет к своему завершению.

Фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) возрастает на 0,44%, до 27379,5 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - до 8202,25 пункта, поднявшись на 0,55%.

Кроме того, на 0,44% также увеличивался индекс широкого рынка S&P 500 до 3076,88 пункта.