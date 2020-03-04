Фондовые торги в США закрылись падением индексов в свете решения ФРС снизить ставку

Ключевые индексы сократились во вторник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 785,91 пункта (2,94%) и установился на отметке 25 917,41 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 86,86 пункта (2,81%) и оказался на отметке 3 003,37 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 268,08 пункта (2,99%), до 8 684,09 пункта.

ФРС, выполняющая функции центрального банка страны, во вторник на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на 50 базисных пунктов в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса нового типа. Председатель ФРС Джером Пауэлл констатировал, что распространение вируса в течение некоторого времени будет оказывать влияние на мировую экономику.