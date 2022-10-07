Фонд восстановления Украины начнет работу до начала декабря

Фонд восстановления Украины начнет работу до начала декабря этого года.

Фонд восстановления Украины начнет работу до начала декабря этого года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, выступая в режиме онлайн на конференции "Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления" в Варшаве.

С целью привлечения финпомощи от иностранных правительств, агентств и международных организаций было принято решение о создании Фонда восстановления Украины – финансового института, который должен стать инструментом для прозрачного получения и эффективного использования международной помощи для восстановления инфраструктуры в Украине.

Как отметил Тимошенко, прозрачность Фонда будет обеспечиваться путем максимального контроля со стороны донорского сообщества, ведь 75% его наблюдательного совета составят представители доноров. 100% руководящего состава Фонда будут назначать доноры, а вся его отчетность будет находиться в публичном доступе. "Мы планируем, что полноценный запуск работы Фонда состоится уже в конце ноября - начале декабря текущего года", - сообщил он.

Украина, по словам Тимошенко, рассчитывает на поддержку международных партнеров, в том числе и экспертной среды, в восстановлении жилищной и социальной инфраструктуры, разрушенной в результате войны.