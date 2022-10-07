Фонд восстановления Украины начнет работу до начала декабря этого года.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, выступая в режиме онлайн на конференции "Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления" в Варшаве.
С целью привлечения финпомощи от иностранных правительств, агентств и международных организаций было принято решение о создании Фонда восстановления Украины – финансового института, который должен стать инструментом для прозрачного получения и эффективного использования международной помощи для восстановления инфраструктуры в Украине.
Как отметил Тимошенко, прозрачность Фонда будет обеспечиваться путем максимального контроля со стороны донорского сообщества, ведь 75% его наблюдательного совета составят представители доноров. 100% руководящего состава Фонда будут назначать доноры, а вся его отчетность будет находиться в публичном доступе. "Мы планируем, что полноценный запуск работы Фонда состоится уже в конце ноября - начале декабря текущего года", - сообщил он.
Украина, по словам Тимошенко, рассчитывает на поддержку международных партнеров, в том числе и экспертной среды, в восстановлении жилищной и социальной инфраструктуры, разрушенной в результате войны.