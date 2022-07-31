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Фонд принца Чарльза получил £1 млн от родственников бен Ладена

Фонд принца Чарльза получил £1 млн от родственников бен Ладена Благотворительный фонд наследника британского престола, принца Уэльского Чарльза получил £1 млн (1,2 млн долларов США по текущему курсу) от родственников бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.
Другие страны
31 июля 2022 г. 08:57
Фонд принца Чарльза получил £1 млн от родственников бен Ладена

Благотворительный фонд наследника британского престола, принца Уэльского Чарльза получил £1 млн (1,2 млн долларов США по текущему курсу) от родственников бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу вечером на своем сайте сообщила газета The Times.

По ее информации, в 2013 году принц лично встречался в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус с бизнесменом Бакром бен Ладеном, который возглавлял крупный строительный конгломерат Binladin. Отмечается, что советники принца Чарльза призывали его отказаться от пожертвований со стороны сводного брата Усамы бен Ладена, однако старший сын королевы Елизаветы II проигнорировал эти рекомендации.

Ряд сотрудников канцелярии наследника британского престола выражали свои опасения в связи с тем, что контакты с этой саудовской семьей могут негативным образом отразиться на репутации правящей династии Соединенного Королевства. Сам принц Уэльский, согласно источникам газеты, считал, что возврат денежных средств Бакру бен Ладену стал бы постыдным шагом.

В свою очередь руководитель благотворительного фонда принца Чарльза Иэн Чешир заявил, что согласие на получение пожертвований от семьи бен Ладен было полностью одобрено пятью попечителями организации, включая финансиста Амелию Фосетт, бывшего председателя совета директоров телекоммуникационной компании BT Майкла Рейка, экс-главу банка Barclays Джона Варли и главного личного секретаря наследника престола Уильяма Найя. При этом Варли, по сведениям издания, в ходе обсуждения данной темы открыто обозначил свою обеспокоенность готовностью согласиться на благотворительные взносы от Бакра бен Ладена.

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Версия на азербайджанском языке Bin Ladenin qohumu Şahzadə Çarlz Fonduna 1 milyon funt sterlinq ianə verib

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