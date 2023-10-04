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Фонд ОПЕК выделил Ливии $500 тыс. на помощь пострадавшему от наводнения региону

Фонд ОПЕК выделил Ливии $500 тыс. на помощь пострадавшему от наводнения региону Фонд международного развития ОПЕК предоставил Ливии экстренный грант на 500 млн долларов для поддержки усилий по оказанию помощи и восстановлению пострадавшей от наводнения провинции Дерна на северо-востоке страны.
Другие страны
4 октября 2023 г. 13:55
Фонд ОПЕК выделил Ливии $500 тыс. на помощь пострадавшему от наводнения региону

Фонд международного развития ОПЕК предоставил Ливии экстренный грант на 500 млн долларов для поддержки усилий по оказанию помощи и восстановлению пострадавшей от наводнения провинции Дерна на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении фонда.

"В ответ на чрезвычайную ситуацию в гуманитарной сфере фонд ОПЕК выделил грант в размере 500 тыс. долларов для оказания помощи пострадавшему населению", - приводит заявление фонда информационный портал Al-Wasat.

По его данным, финансовая помощь будет направлена Ливийскому обществу Красного Полумесяца для дальнейшего распределения на местах.

Ливия является членом-учредителем фонда ОПЕК и не имеет права на его поддержку, за исключением чрезвычайных грантов.

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Версия на английском языке OPEC Fund allocates $500,000 to Libya to help region affected by floods

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