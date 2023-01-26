Фонд ООН выделил $50 млн на гуманитарные операции на Украине

Гуманитарный фонд ООН выделил $50 млн на проведение операций на востоке и юге Украины.

Гуманитарный фонд ООН выделил $50 млн на проведение операций на востоке и юге Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, более 18 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

"Наш гуманитарный координатор на Украине Денис Браун объявила о выделении $50 млн из чрезвычайного гуманитарного фонда по Украине для поддержки важнейшей деятельности на востоке и юге страны, - сказал Дюжаррик. - Мы хотим поблагодарить доноров за эти средства".

"В 2022 году фонд получил более $327 млн", - сказал представитель ООН.