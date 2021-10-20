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Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран

Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов на ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавируса в виде таблеток, разработанному американской фармацевтической компанией MerckCo. Как передает Report, об этом
Другие страны
20 октября 2021 г. 09:27
Фонд Гейтсов выделил деньги на лекарства от COVID-19 для бедных стран

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 120 миллионов долларов на ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавируса в виде таблеток, разработанному американской фармацевтической компанией Merck&Co. Как передает Report, об этом говорится в сообщении фонда.

Ранее Merck&Co заявил об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.

По словам Мелинды Гейтс, бедным странам во время пандемии постоянно приходилось всего ждать - от средств индивидуальной защиты, до вакцин против коронавируса. Эта инициатива призвана обеспечить доступ стран с низким доходом к "многообещающему лекарству" молнупиравиру не в последнюю очередь. Согласно заявлению, обычно разница в доступе медикаментов в обеспеченных и бедных странах достигает года и больше.

Несмотря на то, что препарат еще не одобрен регуляторами, ряд стран, в том числе Малайзия, Южная Корея, Тайланд ведут переговоры о приобретении таблеток.

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