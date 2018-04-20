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    Фонд Джорджа Сороса покинет Венгрию

    Организация перенесёт штаб-квартиру в Берлин© AFP 2018 / Eric Piermont

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Основанный филантропом Джорджем Соросом фонд "Открытое общество" (Open Society Foundation) покинет Венгрию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на австрийскую  газету Die Presse, организация перенесёт штаб-квартиру в Берлин. 

    Венгерские СМИ отмечают, что закрытие офиса фонда намечено на конец августа. 

    Деятельность Сороса в Венгрии столкнулась с резкой критикой премьер-министра Виктора Орбана. Он неоднократно обвинял Сороса во вмешательстве в венгерскую политику и поддержке либеральной оппозиции.

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