Фонд Джорджа Сороса покинет Венгрию

© AFP 2018 / Eric Piermont

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Основанный филантропом Джорджем Соросом фонд "Открытое общество" (Open Society Foundation) покинет Венгрию.

Как сообщает Report со ссылкой на австрийскую газету Die Presse, организация перенесёт штаб-квартиру в Берлин.

Венгерские СМИ отмечают, что закрытие офиса фонда намечено на конец августа.

Деятельность Сороса в Венгрии столкнулась с резкой критикой премьер-министра Виктора Орбана. Он неоднократно обвинял Сороса во вмешательстве в венгерскую политику и поддержке либеральной оппозиции.