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Фонд Билла Гейтса выделит $7 млрд на здравоохранение и сельское хозяйство в Африке

Фонд Билла Гейтса выделит $7 млрд на здравоохранение и сельское хозяйство в Африке Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, направит 7 млрд долларов на поддержку учреждений Африки, которые работают над внедрением инновационных подходов в борьбе с голодом, болезнями, неравенством и бедностью.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 07:41
Фонд Билла Гейтса выделит $7 млрд на здравоохранение и сельское хозяйство в Африке

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, направит 7 млрд долларов на поддержку учреждений Африки, которые работают над внедрением инновационных подходов в борьбе с голодом, болезнями, неравенством и бедностью.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

"Африканские страны столкнулись с серьезными климатическими потрясениями, включая засухи, саранчу и наводнения. Сегодня 278 млн человек по всей Африке страдают от хронического голода. COVID-19 также застопорил десятилетия прогресса, достигнутого в борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом", - говорится в сообщении.

"Наш фонд будет продолжать поддерживать решения в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и других критических областях", - заявил сопредседатель фонда Билл Гейтс на встрече со студентами университета Найроби.

Фонд также призвал мировых лидеров поддержать решения по укреплению систем в африканских странах, инвестируя в людей и инновации, которые могут спасти миллионы жизней.

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Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts fondu Afrikaya 7 milyard dollar ayıracaq

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