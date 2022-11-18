Фонд Билла Гейтса выделит $7 млрд на здравоохранение и сельское хозяйство в Африке

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, направит 7 млрд долларов на поддержку учреждений Африки, которые работают над внедрением инновационных подходов в борьбе с голодом, болезнями, неравенством и бедностью.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, направит 7 млрд долларов на поддержку учреждений Африки, которые работают над внедрением инновационных подходов в борьбе с голодом, болезнями, неравенством и бедностью.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

"Африканские страны столкнулись с серьезными климатическими потрясениями, включая засухи, саранчу и наводнения. Сегодня 278 млн человек по всей Африке страдают от хронического голода. COVID-19 также застопорил десятилетия прогресса, достигнутого в борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом", - говорится в сообщении.

"Наш фонд будет продолжать поддерживать решения в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и других критических областях", - заявил сопредседатель фонда Билл Гейтс на встрече со студентами университета Найроби.

Фонд также призвал мировых лидеров поддержать решения по укреплению систем в африканских странах, инвестируя в людей и инновации, которые могут спасти миллионы жизней.