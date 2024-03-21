О нас

Фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС

Фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС) в странах Евросоюза.
Другие страны
21 марта 2024 г. 15:10
Фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС) в странах Евросоюза.

Как передает Report, об этом политик заявила на открытии международного саммита по атомной энергетике в Брюсселе.

По ее словам, важным условием при этом является обеспечить их безопасную эксплуатацию.

"Учитывая актуальность климатической проблемы, странам необходимо тщательно рассмотреть свои варианты, прежде чем отказаться от легкодоступного источника электроэнергии с низким уровнем выбросов", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi