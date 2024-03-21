Фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС) в странах Евросоюза.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС) в странах Евросоюза.

Как передает Report, об этом политик заявила на открытии международного саммита по атомной энергетике в Брюсселе.

По ее словам, важным условием при этом является обеспечить их безопасную эксплуатацию.

"Учитывая актуальность климатической проблемы, странам необходимо тщательно рассмотреть свои варианты, прежде чем отказаться от легкодоступного источника электроэнергии с низким уровнем выбросов", - сказала она.