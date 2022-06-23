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Фон дер Ляйен: Украина теперь должна "выполнить домашнюю работу", чтобы идти в ЕС

Фон дер Ляйен: Украина теперь должна "выполнить домашнюю работу", чтобы идти в ЕС Украина, как Молдова и Грузия, теперь должны много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС.
Другие страны
23 июня 2022 г. 23:44
Фон дер Ляйен: Украина теперь должна выполнить домашнюю работу, чтобы идти в ЕС

Украина, как Молдова и Грузия, теперь должны много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого заседания саммита Евросоюза, на котором его лидеры дали Украине и Молдове статус кандидата на вступление в сообщество.

"Это историческое решение дает всем трем странам европейскую перспективу. Это момент глубокого удовлетворения. Не может быть большего символа надежды для народов Украины, Молдовы и Грузии в эти беспокойные времена. Конечно, теперь их правительствам предстоит сделать большую домашнюю работу, чтобы продвинуться дальше по этому пути, но я уверена, что они будут работать настолько быстро, насколько возможно, и настолько активно, насколько возможно, чтобы реализовать необходимые реформы", - сказала фон дер Ляйен.

Она высказала мнение, что реформы, которых требует от этих стран Брюссель, "необходимы не только для вступления, но и будут способствовать процветанию и повышению конкурентоспособности этих государств".

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