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Фон дер Ляйен: Сегодняшнее соглашение обеспечивает стабильность по обе стороны Атлантики

Фон дер Ляйен: Сегодняшнее соглашение обеспечивает стабильность по обе стороны Атлантики Сегодняшнее соглашение создает определенность в неопределенные времена. Оно обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики.
Другие страны
28 июля 2025 г. 00:12
Фон дер Ляйен: Сегодняшнее соглашение обеспечивает стабильность по обе стороны Атлантики

Сегодняшнее соглашение создает определенность в неопределенные времена. Оно обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении президента Европейской комиссии по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Шотландии.

"Это сделка между двумя крупнейшими экономиками мира. Ежегодно мы торгуем на 1,7 трлн долларов. Вместе мы представляем рынок в 800 млн человек и почти 44% мирового ВВП. Всего через несколько недель после саммита НАТО это второй строительный блок, подтверждающий трансатлантическое партнерство", - заявила фон дер Ляйен.

Она привела некоторые детали сделки. По ее словам, стороны договорились о единой тарифной ставке в 15% для подавляющего большинства экспорта ЕС в США. Эта ставка применяется практически ко всем секторам, включая автомобили, полупроводники и фармацевтические препараты. И это четкий потолок, без всяких дополнительных надбавок.

"Сегодня мы также договорились о нулевых тарифах для ряда стратегических продуктов. Это включает все самолеты и комплектующие, определенные химические вещества, некоторые дженерики, оборудование для полупроводников, отдельные сельскохозяйственные продукты, природные ресурсы и критически важное сырье", - заявила глава ЕК, отметив, что список будет расширяться.

По стали и алюминию ЕС и США сталкиваются с общей внешней проблемой глобального перепроизводства. Поэтому стороны будут работать совместно для обеспечения справедливой глобальной конкуренции, отметила фон дер Ляйен.

Также ЕС заменит российские газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива.

Глава ЕК также выразила благодарность президенту Трампу за его лидерство в достижении этого прорыва.

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Версия на азербайджанском языке Fon der Leyen ABŞ ilə razılaşmaya dair bəyanat yayıb

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