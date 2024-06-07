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Фон дер Ляйен считает, что останется главой Еврокомиссии

Фон дер Ляйен считает, что останется главой Еврокомиссии Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что обладает поддержкой многих глав государств и правительств стран - членов Евросоюза, чтобы повторно занять свой пост.
Другие страны
7 июня 2024 г. 14:35
Фон дер Ляйен считает, что останется главой Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что обладает поддержкой многих глав государств и правительств стран - членов Евросоюза, чтобы повторно занять свой пост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на испанское агентство EFE.

"Убеждена, что у меня есть поддержка многих лидеров. Они знают меня и знают мой опыт", - сказала Фон дер Ляйен группе журналистов, которые путешествовали с ней на один из последних этапов ее избирательной кампании в Порту (Португалия).

Урсула фон дер Ляйен была официально выдвинута кандидатом на пост главы Еврокомиссии на съезде Европейской народной партии в Бухаресте 7 марта.

Согласно базовым документам Евросоюза, глава ЕК назначается решением лидеров Евросоюза на саммите ЕС и утверждается секретным голосованием в Европарламенте (ЕП), в котором кандидат должен набрать большинство голосов. Если данный кандидат не получает требуемого большинства, то Европейский совет в течение месяца предлагает нового кандидата, который избирается ЕП по аналогичной процедуре.

Выборы в ЕП проходят с 6 по 9 июня.

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