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Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию в августе

Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию в августе Новоизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа.
Другие страны
18 июля 2024 г. 17:29
Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию в августе

Новоизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила на пресс-конференции на сессии Европарламента в Страсбурге после того, как депутаты проголосовали за утверждение ее назначения на этот пост на 2025-2029 годы.

"В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Я проведу интервью с кандидатами в середине августа и выберу лучших, которые разделяют приверженность Европе. Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии", - сказала она.

Членами Еврокомиссии являются 27 еврокомиссаров, по одному от каждой страны ЕС.

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