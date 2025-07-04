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Фон дер Ляйен поедет в Страсбург на слушания о вотуме недоверия

Фон дер Ляйен поедет в Страсбург на слушания о вотуме недоверия Фон дер Ляйен поедет в Страсбург на слушания о вотуме недоверия
Другие страны
4 июля 2025 г. 15:21
Фон дер Ляйен поедет в Страсбург на слушания о вотуме недоверия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия в полном составе будут присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге 7 июля, где будет обсуждаться вотум недоверия главе ЕК за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Президент [ЕК] фон дер Ляйен будет в Страсбурге и будет лично присутствовать в ходе дискуссии в понедельник", - заявила она.

Пинью добавила, что "вся коллегия Еврокомиссии также будет присутствовать в Страсбурге".

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