Фон дер Ляйен поедет в Страсбург на слушания о вотуме недоверия

Фон дер Ляйен поедет в Страсбург на слушания о вотуме недоверия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия в полном составе будут присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге 7 июля, где будет обсуждаться вотум недоверия главе ЕК за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Президент [ЕК] фон дер Ляйен будет в Страсбурге и будет лично присутствовать в ходе дискуссии в понедельник", - заявила она.

Пинью добавила, что "вся коллегия Еврокомиссии также будет присутствовать в Страсбурге".