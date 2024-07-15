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Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию

Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.
Другие страны
15 июля 2024 г. 22:53
Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер в соцсети X.

"В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится", - написал он.

Ранее газета Politico сообщала, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет помешать встрече глав МИД в Будапеште.

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