Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.

Как передает Report , об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер в соцсети X.

"В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится", - написал он.

Ранее газета Politico сообщала, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет помешать встрече глав МИД в Будапеште.