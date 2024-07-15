Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.
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"В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится", - написал он.
Ранее газета Politico сообщала, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет помешать встрече глав МИД в Будапеште.