Фон дер Ляйен обвинила инициатора вотума недоверия в использовании экстремистских методов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, обвинив депутатов, инициировавших слушания по вотуму недоверия ей и коллегии еврокомиссаров, в использовании методов и инструментов из "руководства для экстремистов".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте (ЕП), обвинив депутатов, инициировавших слушания по вотуму недоверия ей и коллегии еврокомиссаров, в использовании методов и инструментов из "руководства для экстремистов".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом она заявила на слушаниях в парламенте, отвечая на обвинения в свой адрес.

Она также заявила, что депутаты выступившие с этим предложением, "служат интересам своих хозяев, в Кремле или где там они еще находятся".

"То, что мы только что услышали от господина Пипери, было ясно для всех. Это взято из старейшего учебника экстремистов: поляризация общества, подрыв доверия к демократии ложными заявлениями о вмешательстве в выборы, попытки переписать историю того, как Европа вместе преодолела глобальную пандемию", – заявила фон дер Ляйен, отвергая конспирологические теории о вакцинах и программе восстановления Next Generation EU.

Председатель ЕК, отвечая на обвинения в непрозрачности контрактов на закупки вакцины, заявила: "Переговоры по контрактам проводились комиссией и государствами-членами вместе. Каждый контракт был детально изучен в столицах перед подписанием всеми 27 государствами. Не было никаких секретов, никаких скрытых пунктов, никаких обязательств по покупке для государств-членов".

Она назвала ложью любые утверждения о том, что какое-либо государство ЕС не знало о контракте, о ценах или о количестве. Фон дер Ляйен предупредила о растущих угрозах демократии со стороны экстремистских партий, стремящихся поляризовать общество с помощью дезинформации.

В заключение председатель Еврокомиссии призвала все проевропейские, продемократические силы в парламенте к единству: "Когда комиссия садится за стол переговоров с Соединенными Штатами по вопросам торговли и тарифов, Европа должна проявлять силу. Когда мы отстаиваем будущее Украины, Европа должна проявлять силу. Или когда мы едем в Китай защищать наши интересы, Европа должна проявлять силу. И эта сила приходит только через наше единство".

"Давайте объединимся. Давайте продолжим работать для Европы. Да здравствует Европа!" – подытожила фон дер Ляйен.

Сегодня в Европарламенте проходят слушания по вотуму доверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, выдвинутые группой депутатов в связи с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19. Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя при поддержке в основном ультраправых в парламенте.

Голосование состоится в четверг. Если депутаты Европарламента поддержат вотум недоверия, то Еврокомиссия в полном составе уйдет в отставку.