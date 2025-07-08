Фон дер Ляйен обозначила курс стратегического партнерства накануне саммита ЕС-Китай

Китай всегда был одной из великих мировых цивилизаций, но за последние пятьдесят лет он также стал одной из великих мировых держав.

Китай всегда был одной из великих мировых цивилизаций, но за последние пятьдесят лет он также стал одной из великих мировых держав.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сегодня в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обрисовав сложные взаимоотношения со второй экономикой мира, с которой в этом году ЕС отмечает 50-летие дипломатических отношений.

Выступая перед депутатами в преддверии предстоящего саммита с Китаем, глава Еврокомиссии отметила "экстраординарное преображение Китая": увеличение ВВП более чем в десять раз, превращение из преимущественно аграрной в промышленно развитую страну и крупнейшего кредитора развивающихся стран во всем мире.

Эта трансформация возвела отношения ЕС-Китай в ранг одного из наиболее значимых партнерств XXI века, отметила фон дер Ляйен, подчеркнув, что подход Европы должен основываться на "трезвой оценке" реалий.

Несмотря на то, что ЕС и Китай являются двумя из трех крупнейших экономических держав мира, объем торговли между ними составляет примерно 2 миллиарда евро ежедневно - всего лишь вдвое больше объема торговли ЕС со Швейцарией.

"Хотя китайский рынок огромен, наш доступ к нему остается ограниченным", - отметила она.

В настоящее время Китай имеет крупнейшее в истории положительное сальдо торгового баланса, причем его профицит с ЕС превысил 300 миллиардов евро в прошлом году.

"Наша продукция систематически подвергается дискриминации в сфере государственных закупок из-за политики Пекина "Покупай китайское", - заявила фон дер Ляйен. - Местные товары и услуги автоматически получают 20% ценовое преимущество в государственных тендерах. Это просто несправедливо".

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность комиссии принципу "снижения рисков, а не разрыва связей" в своей стратегии по отношению к Китаю.

Особую озабоченность вызывает практика Китая по наводнению мировых рынков субсидируемыми избыточными мощностями, которую фон дер Ляйен охарактеризовала как направленную "не только на стимулирование собственных отраслей, но и на удушение международной конкуренции". Она привела в пример расследование ЕС в отношении китайских электромобилей как пример борьбы с такой практикой.

Президент Еврокомиссии также предупредила о растущем влиянии Китая в глобальном информационном и киберпространстве, пообещав бдительность в отношении "любых форм операций влияния и кибератак в Европе".

"Еврокомиссия ставит три приоритета для развития отношений между ЕС и Китаем: восстановление баланса в экономических связях, устранение барьеров доступа к рынку, поиск альтернативных источников поставок критически важных материалов и технологий при сохранении диалога с Китаем и развитие дипломатии с ним по глобальным вопросам, прежде всего сотрудничество в области климата. Частью дипломатии является решение проблем, связанных с поддержкой Китаем России. Непоколебимая поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и небезопасность здесь, в Европе. Можно сказать, что Китай де-факто поддерживает военную экономику России. Мы не можем это принять", - заявила фон дер Ляйен.

"Мы готовы строить более сбалансированные и стабильные отношения, и написать новую главу в этих определяющих отношениях", - заключила она.