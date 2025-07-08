Фон дер Ляйен обозначила курс стратегического партнерства накануне саммита ЕС-Китай 

Китай всегда был одной из великих мировых цивилизаций, но за последние пятьдесят лет он также стал одной из великих мировых держав.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом сегодня в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обрисовав сложные взаимоотношения со второй экономикой мира, с которой в этом году ЕС отмечает 50-летие дипломатических отношений.
Выступая перед депутатами в преддверии предстоящего саммита с Китаем, глава Еврокомиссии отметила "экстраординарное преображение Китая": увеличение ВВП более чем в десять раз, превращение из преимущественно аграрной в промышленно развитую страну и крупнейшего кредитора развивающихся стран во всем мире.
Эта трансформация возвела отношения ЕС-Китай в ранг одного из наиболее значимых партнерств XXI века, отметила фон дер Ляйен, подчеркнув, что подход Европы должен основываться на "трезвой оценке" реалий.
Несмотря на то, что ЕС и Китай являются двумя из трех крупнейших экономических держав мира, объем торговли между ними составляет примерно 2 миллиарда евро ежедневно - всего лишь вдвое больше объема торговли ЕС со Швейцарией.
"Хотя китайский рынок огромен, наш доступ к нему остается ограниченным", - отметила она.
В настоящее время Китай имеет крупнейшее в истории положительное сальдо торгового баланса, причем его профицит с ЕС превысил 300 миллиардов евро в прошлом году.
"Наша продукция систематически подвергается дискриминации в сфере государственных закупок из-за политики Пекина "Покупай китайское", - заявила фон дер Ляйен. - Местные товары и услуги автоматически получают 20% ценовое преимущество в государственных тендерах. Это просто несправедливо".
Фон дер Ляйен подтвердила приверженность комиссии принципу "снижения рисков, а не разрыва связей" в своей стратегии по отношению к Китаю.
Особую озабоченность вызывает практика Китая по наводнению мировых рынков субсидируемыми избыточными мощностями, которую фон дер Ляйен охарактеризовала как направленную "не только на стимулирование собственных отраслей, но и на удушение международной конкуренции". Она привела в пример расследование ЕС в отношении китайских электромобилей как пример борьбы с такой практикой.
Президент Еврокомиссии также предупредила о растущем влиянии Китая в глобальном информационном и киберпространстве, пообещав бдительность в отношении "любых форм операций влияния и кибератак в Европе".
"Еврокомиссия ставит три приоритета для развития отношений между ЕС и Китаем: восстановление баланса в экономических связях, устранение барьеров доступа к рынку, поиск альтернативных источников поставок критически важных материалов и технологий при сохранении диалога с Китаем и развитие дипломатии с ним по глобальным вопросам, прежде всего сотрудничество в области климата. Частью дипломатии является решение проблем, связанных с поддержкой Китаем России. Непоколебимая поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и небезопасность здесь, в Европе. Можно сказать, что Китай де-факто поддерживает военную экономику России. Мы не можем это принять", - заявила фон дер Ляйен.
"Мы готовы строить более сбалансированные и стабильные отношения, и написать новую главу в этих определяющих отношениях", - заключила она.