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Еврокомиссия представила бюджет на 2028-2034 годы в 2 трлн евро

Еврокомиссия представила бюджет на 2028-2034 годы в 2 трлн евро Еврокомиссия сегодня утвердила бюджет ЕС на 2028-2034 годы на сумму в 2 трлн евро.
Другие страны
16 июля 2025 г. 19:04
Еврокомиссия представила бюджет на 2028-2034 годы в 2 трлн евро

Еврокомиссия сегодня утвердила бюджет ЕС на 2028-2034 годы на сумму в 2 трлн евро.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания коллегии комиссаров.

"Это бюджет для новой эры, который соответствует амбициям Европы и отвечает на стоящие перед ней вызовы, укрепляет нашу независимость. При этом взносы государств-членов в бюджет ЕС останутся неизменными, поскольку мы предлагаем кардинальные изменения в собственных ресурсах", - заявила она.

По ее словам, комиссар по бюджету Петр Серафин сразу по завершении заседания коллегии отправился в парламент для представления его депутатам.

Президент ЕК выделила 5 ключевых направлений. По ее словам, национальные и региональные партнерские планы с бюджетом 865 млрд евро станут основой для инвестиций и реформ. В их основе по-прежнему лежат политика сплочения и сельское хозяйство. Более 300 млрд евро предназначено для поддержки доходов фермеров и рыбаков. В политике сплочения инвестиции в менее развитые регионы составят минимум 218 млрд евро.

"Мы утраиваем инвестиции в управление миграцией и границами, поскольку границы Европы - это общая ответственность. Мы утраиваем Фонд солидарности, чтобы иметь возможность действовать быстро и решительно при возникновении бедствий", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Во-вторых, повышение конкурентоспособности Европы, в том числе климатические расходы в 700 млрд евро, отметила она. Третье направление - оборона и космос, четвертое – укрепление позиции ЕС в мире. И наконец, создание специального кризисного механизма до почти 400 млрд. По словам фон ден Ляйен, 100 млрд евро предназначено на поддержку восстановления, устойчивости и пути Украины к членству в ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası 2028-2034-cü illər üçün büdcəni təqdim edib

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