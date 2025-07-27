Фон дер Ляйен назвала Трампа жестким переговорщиком

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила переговорные навыки американского президента Дональда Трампа во время беседы с ним.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила переговорные навыки американского президента Дональда Трампа во время беседы с ним.

Как сообщает Report, видео разговора опубликовал Right Side Broadcasting Network на своем YouTube-канале.

"Вы известны как жесткий переговорщик и мастер заключения сделок", - сказала Фон дер Ляйен.

Политики встретились 27 июля в Шотландии. После разговора с главой ЕК Трамп объявил, что США заключили с Европейским союзом торговое соглашение. Президент США назвал эту сделку "крупнейшей".