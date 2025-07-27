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Фон дер Ляйен назвала Трампа жестким переговорщиком

Фон дер Ляйен назвала Трампа жестким переговорщиком Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила переговорные навыки американского президента Дональда Трампа во время беседы с ним.
Другие страны
27 июля 2025 г. 23:17
Фон дер Ляйен назвала Трампа жестким переговорщиком

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила переговорные навыки американского президента Дональда Трампа во время беседы с ним.

Как сообщает Report, видео разговора опубликовал Right Side Broadcasting Network на своем YouTube-канале.

"Вы известны как жесткий переговорщик и мастер заключения сделок", - сказала Фон дер Ляйен.

Политики встретились 27 июля в Шотландии. После разговора с главой ЕК Трамп объявил, что США заключили с Европейским союзом торговое соглашение. Президент США назвал эту сделку "крупнейшей".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının sədri: Tramp sövdələşmə ustasıdır

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