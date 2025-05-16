Фон дер Ляйен: Европа объединилась и готова сохранить мир на континенте

Фон дер Ляйен: Европа объединилась и готова сохранить мир на континенте

Европа объединилась и готова сохранить мир и стабильность на континенте.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"В последние годы мы много говорили о том, что Европе необходимо проснуться. Сегодня Европа проснулась, причем проснулась окончательно. Европейское политическое сообщество объединилось, чтобы сохранить мир на нашем континенте", - сказала она.