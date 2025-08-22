Фон дер Ляйен: ЕС выделяет свыше 4 млрд евро на поддержку Украины

Европейский союз вновь подтвердил свою солидарность с Киевом, объявив о выделении свыше 4 млрд евро на поддержку Украины.

Как передает Report, об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х .

По ее словам, данная финансовая помощь направлена не только на восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики Украины, но и на поддержку ее долгосрочного развития как суверенного и демократического государства.

“Это наше обязательство не только ради восстановления Украины, но и ради ее будущего”, - заявила глава ЕК.