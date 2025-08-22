О нас

Фон дер Ляйен: ЕС выделяет свыше 4 млрд евро на поддержку Украины

Фон дер Ляйен: ЕС выделяет свыше 4 млрд евро на поддержку Украины ЕС выделяет более 4 млрд евро на поддержку Украины
Другие страны
22 августа 2025 г. 17:33
Фон дер Ляйен: ЕС выделяет свыше 4 млрд евро на поддержку Украины

Европейский союз вновь подтвердил свою солидарность с Киевом, объявив о выделении свыше 4 млрд евро на поддержку Украины.

Как передает Report, об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х .

По ее словам, данная финансовая помощь направлена не только на восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики Украины, но и на поддержку ее долгосрочного развития как суверенного и демократического государства.

“Это наше обязательство не только ради восстановления Украины, но и ради ее будущего”, - заявила глава ЕК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fon der Lyayen: Aİ Ukraynanın dəstəklənməsi üçün 4 milyard avrodan çox vəsait ayırır

Самое важное

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi