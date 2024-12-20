Фон дер Ляйен: ЕС решил активизировать контакты с новыми властями Сирии

ЕС решил активизировать контакты с новыми властями Сирии, в том числе с использованием гуманитарных каналов.

ЕС решил активизировать контакты с новыми властями Сирии, в том числе с использованием гуманитарных каналов.

Как передает Report , об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы приняли решение активизировать контакты с новыми властями Сирии и со всеми игроками на земле. Наш посол возвращается в Дамаск, и мы также намерены использовать наши гуманитарные контакты, которые никогда не прерывались, хотя ЕС всегда придерживался принципа "никаких контактов с правительством Асада", - сообщила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС намерен в своем взаимодействии с Сирией активно задействовать гуманитарную помощь, в том числе, собранную в рамках международных конференций доноров помощи.