Фон дер Ляйен: ЕС продолжит сотрудничать со странами в борьбе с изменением климата

Глобальное потепление все еще является одной из важнейших проблем, ЕC продолжит сотрудничать с партнерами для борьбы с климатическими изменениями.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Европа останется на этом пути и продолжит работать со всеми нациями, которые хотят защитить природу и остановить глобальное потепление", - заявила она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Фон дер Ляйен предположила, что в ближайшие годы все страны должны будут ускорить переход к чистому нулевому уровню выбросов парниковых газов, а также бороться с последствиями изменения климата.
По ее словам, Парижское соглашение по климату является "надеждой для всего человечества".