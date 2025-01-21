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Фон дер Ляйен: ЕС продолжит сотрудничать со странами в борьбе с изменением климата

Фон дер Ляйен: ЕС продолжит сотрудничать со странами в борьбе с изменением климата Глобальное потепление все еще является одной из важнейших проблем, ЕC продолжит сотрудничать с партнерами для борьбы с климатическими изменениями.
Другие страны
21 января 2025 г. 15:42
Фон дер Ляйен: ЕС продолжит сотрудничать со странами в борьбе с изменением климата

Глобальное потепление все еще является одной из важнейших проблем, ЕC продолжит сотрудничать с партнерами для борьбы с климатическими изменениями.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Европа останется на этом пути и продолжит работать со всеми нациями, которые хотят защитить природу и остановить глобальное потепление", - заявила она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Фон дер Ляйен предположила, что в ближайшие годы все страны должны будут ускорить переход к чистому нулевому уровню выбросов парниковых газов, а также бороться с последствиями изменения климата.

По ее словам, Парижское соглашение по климату является "надеждой для всего человечества".

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