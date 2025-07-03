Фон дер Ляйен: ЕС готов к торговой сделке с США, но не исключает другие сценарии

Евросоюз готов к заключению торговой сделки с США, о чем сейчас в Вашингтоне ведет переговоры комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

Евросоюз готов к заключению торговой сделки с США, о чем сейчас в Вашингтоне ведет переговоры комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович. При этом целью является достижения принципиального соглашения, аналогичного британскому, с последующим уточнением деталей.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Орхусе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая последующие полгода будет председательствовать в ЕС.

"Как вы знаете, переговоры с Соединенными Штатами продолжаются. Комиссар Шефчович сегодня находится в Вашингтоне. Я хочу сказать, что мы готовы к сделке. Мы хотим найти решение путем переговоров", - заявила глава ЕК.

При этом, она отметила, что ЕС готов к тому, что соглашение может и не быть достигнуто. "Другими словами, все инструменты готовы к применению", - заявила фон дер Ляйен.

Соглашение с США очень важно для ЕС, подчеркнула президент, речь идет о торговом обороте в 1,5 трлн евро - очень большом по объему и сложном по содержанию.

По ее словам, Европа продолжает обсуждения и с другими партнерами. "Поэтому мы хотим увидеть результаты в период этого председательства по нашим соглашениям с МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок, экономический и политический союз c участием Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая), Мексикой, и надеемся, к концу года – с Индией", - заявила она.

Фон дер Ляйен вновь заявила о необходимости реформирования ВТО и возможности формирования ее альтернативы с CPTPP - организацией, объединяющей страны Тихоокеанского региона.