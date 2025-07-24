Фон дер Ляйен: ЕС держит свой рынок открытым для китайских товаров, но ждет встречных действий от КНР

На пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен повторила, почему она считает необходимым перезагрузить торговые отношения – они явно достигли поворотного момента.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о необходимости перезагрузки торговых отношений Брюсселя.

Как сообщает европейское бюро Report об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Китай в Пекине.

"На ЕС приходятся впечатляющие 14,5% от общего объема экспорта Китая. Однако доля Китая в экспорте ЕС - лишь 8%. Эти цифры говорят о масштабе наших отношений, но они также раскрывают растущий дисбаланс", - отметила фон дер Ляйен, добавив, что это связано с увеличением торговых искажений и барьеров.

По ее словам, Европа держит свой рынок "открытым для китайских товаров", но ожидает встречных действий со стороны КНР.

"Китайское руководство начало изучать этот вопрос под термином "инволюция" и выразило готовность больше поддерживать потребление и меньше производственную часть. Нам нужно видеть прогресс в этом вопросе иначе ЕС будет очень трудно сохранить свой нынешний уровень открытости", - добавила она.

Что касается войны в Украине, то по ее мнению, это имеет прямое и опасное влияние на безопасность Европы. "То как Китай продолжит действовать в этом вопросе, будет определяющим фактором для наших отношений в будущем", - добавила глава ЕК.