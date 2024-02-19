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Фон дер Ляйен будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

Фон дер Ляйен будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок на этом посту.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 16:28
Фон дер Ляйен будет еще раз баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок на этом посту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в Берлине по итогам заседания правления партии "Христианско-демократический союз".

По словам фон дер Ляйен, когда ей представилась возможность стать главой ЕК в 2019 году, она "согласилась интуитивно".

"Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - сказала она.

Фон дер Ляйен была назначена на пост главы ЕК решением саммита Евросоюза в июне 2019 года. Она занимает этот пост с 1 декабря 2019 года. Следующий срок полномочий главы Еврокомиссии продлится с декабря 2024 по ноябрь 2029 года.

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Версия на английском языке Ursula von der Leyen to announce bid for second term as head of European Commission

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