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Фон дер Ляйен 27 июля на встрече с Трампом обсудит торговые пошлины

Фон дер Ляйен 27 июля на встрече с Трампом обсудит торговые пошлины Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что встретится в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить торговые отношения между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.
Другие страны
25 июля 2025 г. 20:39
Фон дер Ляйен 27 июля на встрече с Трампом обсудит торговые пошлины

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, намеченную на 27 июля, для обсуждения торговых отношений между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"После продуктивного разговора с президентом США мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и способы их укрепления", - заявила Фон дер Ляйен.

Ранее Трамп заявлял, что вероятность достижения США успешного соглашения с ЕС по пошлинам составляет около 50% или чуть меньше.

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Версия на английском языке EU, US could reach framework trade deal this weekend
Версия на азербайджанском языке Fon der Lyayen iyulun 27-də Trampla tarifləri müzakirə edəcək

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