Фон дер Ляйен 27 июля на встрече с Трампом обсудит торговые пошлины

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, намеченную на 27 июля, для обсуждения торговых отношений между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
"После продуктивного разговора с президентом США мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и способы их укрепления", - заявила Фон дер Ляйен.
Ранее Трамп заявлял, что вероятность достижения США успешного соглашения с ЕС по пошлинам составляет около 50% или чуть меньше.