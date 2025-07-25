Фон дер Ляйен 27 июля на встрече с Трампом обсудит торговые пошлины

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что встретится в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить торговые отношения между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, намеченную на 27 июля, для обсуждения торговых отношений между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"После продуктивного разговора с президентом США мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и способы их укрепления", - заявила Фон дер Ляйен.

Ранее Трамп заявлял, что вероятность достижения США успешного соглашения с ЕС по пошлинам составляет около 50% или чуть меньше.