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    В ФМС России отказались комментировать вопрос получения Януковичем гражданства

    В ФМС сослались на конфиденциальность данных

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Федеральной миграционной службе России (ФМС) отказались комментировать вопросы получения гражданства или иного статуса в РФ экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, начальник управления по вопросам гражданства ФМС России Валентина Казакова заявила, что согласно  федеральному закону о персональных данных, данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

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