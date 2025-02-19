FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдовы

Авиакомпания FlyOne Armenia была включена в список перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Молдовы.

Авиакомпания FlyOne Armenia была включена в список перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры и регионального развития вступил в силу в среду.

Отметим, что запрет стал следствием принятия регламента Еврокомиссии, в рамках которого был сформирован список из более 130 авиакомпаний мира, деятельность которых ограничивается из-за несоответствия требованиям безопасности.

Цель проекта в Молдове - привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза. В обосновании документа уточнили, что авиакомпаниям, попавшим в этот список, могут разрешить полеты, если они используют взятые в "мокрый" лизинг (вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется производить ремонт и техническое обслуживание оборудования за свой счёт – КБ) воздушные суда авиаперевозчика, который не подпадает под запрет. При этом необходимо соблюдать соответствующие стандарты безопасности.

FlyOne Armenia, выполняющая регулярные рейсы по маршруту Ереван-Кишинёв четыре раза в неделю, теперь не сможет продолжать полеты в этом направлении.