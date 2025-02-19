О нас

FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдовы

FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдовы Авиакомпания FlyOne Armenia была включена в список перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Молдовы.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 18:45
FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдовы

Авиакомпания FlyOne Armenia была включена в список перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры и регионального развития вступил в силу в среду.

Отметим, что запрет стал следствием принятия регламента Еврокомиссии, в рамках которого был сформирован список из более 130 авиакомпаний мира, деятельность которых ограничивается из-за несоответствия требованиям безопасности.

Цель проекта в Молдове - привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза. В обосновании документа уточнили, что авиакомпаниям, попавшим в этот список, могут разрешить полеты, если они используют взятые в "мокрый" лизинг (вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется производить ремонт и техническое обслуживание оборудования за свой счёт – КБ) воздушные суда авиаперевозчика, который не подпадает под запрет. При этом необходимо соблюдать соответствующие стандарты безопасности.

FlyOne Armenia, выполняющая регулярные рейсы по маршруту Ереван-Кишинёв четыре раза в неделю, теперь не сможет продолжать полеты в этом направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Cənubi Koreyanın Baş nazirinə martda impiçment oluna bilər
Cənubi Koreyanın Baş nazirinə martda impiçment oluna bilər
19 Fevral , 2025 17:47
Partiya sədri: Makron üçüncü müddətə seçilə bilmək üçün müharibə istəyir
Partiya sədri: Makron üçüncü müddətə seçilə bilmək üçün müharibə istəyir
19 Fevral , 2025 17:44
Vyetnam Çinlə 8,3 milyard dollarlıq dəmir yolunun tikintisinə razılıq verib
Vyetnam Çinlə 8,3 milyard dollarlıq dəmir yolunun tikintisinə razılıq verib
19 Fevral , 2025 17:27
Moldovada yeni energetika naziri təyin edilib
Moldovada yeni energetika naziri təyin edilib
19 Fevral , 2025 17:18
Aİ Ukraynaya yardım və təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayıb
Aİ Ukraynaya yardım və təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlayıb
19 Fevral , 2025 16:58
Seul Ukraynada əsir düşən şimali koreyalı hərbçilərin müdafiəsini təmin etməyə hazırdır
Seul Ukraynada əsir düşən şimali koreyalı hərbçilərin müdafiəsini təmin etməyə hazırdır
19 Fevral , 2025 15:37
Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketinə 13 bank daxil ediləcək - YENİLƏNİB
Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketinə 13 bank daxil ediləcək - YENİLƏNİB
19 Fevral , 2025 14:53
KİV: Aİ-nin Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısına 48 fiziki və 35 hüquqi şəxs daxil ediləcək
KİV: Aİ-nin Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısına 48 fiziki və 35 hüquqi şəxs daxil ediləcək
19 Fevral , 2025 14:24
Azərbaycan Prezidenti Bəhreyn Kralına məktub ünvanlayıb
Azərbaycan Prezidenti Bəhreyn Kralına məktub ünvanlayıb
19 Fevral , 2025 14:21
Aİ-nin yeni sanksiyalar paketinə bəzi aeroportlar və limanlarla əməliyyatlara qadağa daxildir
Aİ-nin yeni sanksiyalar paketinə bəzi aeroportlar və limanlarla əməliyyatlara qadağa daxildir
19 Fevral , 2025 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi