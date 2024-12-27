Flydubai отменил рейсы в Дубай из Сочи и Минвод до 5 января

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по 5 января 2025 года.

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по 5 января 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР).

"Авиакомпания Flydubai, ссылаясь на форс-мажор ..., временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. По данным АТОР, ситуация касается более 2 тыс. пассажиров, 90% из которых – клиенты туроператоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туроператоры стараются минимизировать последствия для туристов.