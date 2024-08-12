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Флот Марокко перехватил судно с 68 нелегальными мигрантами

Флот Марокко перехватил судно с 68 нелегальными мигрантами Корабли Королевского флота Марокко в ходе выполнения миссии по оказанию помощи перехватили в Атлантическом океане лодку с 68 нелегальными мигрантами.
Другие страны
12 августа 2024 г. 02:16
Флот Марокко перехватил судно с 68 нелегальными мигрантами

Корабли Королевского флота Марокко в ходе выполнения миссии по оказанию помощи перехватили в Атлантическом океане лодку с 68 нелегальными мигрантами.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Магриб Араб Пресс.

Мигранты - выходцы из стран Субсахарской Африки - направлялись на Канарские острова (Испания). Судно было перехвачено в 16 км к юго-западу от города Дахла (атлантическое побережье королевства). Марокканские власти также обнаружили в лодке тела двух погибших мигрантов.

Все спасенные получили необходимую помощь, после чего были переданы в порту Дахлы сотрудникам королевской жандармерии.

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