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Флорида направила дополнительное подразделение гвардии в Техас

Флорида направила дополнительное подразделение гвардии в Техас Власти штата Флорида направили подразделение национальной гвардии в штат Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 02:21
Флорида направила дополнительное подразделение гвардии в Техас

Власти штата Флорида направили подразделение национальной гвардии в штат Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.

"Пограничный кризис президента США Джо Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, требуя от штатов вмешаться и обеспечить наш территориальный суверенитет, - говорится в сообщении. - Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику правоохранительных органов, которые несут службу в Техасе".

Отметим, что с 2021 года власти Флориды направили более 2,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи Техасу на южной границе. В этих целях были выделены более 600 единиц техники, включая катера, автобусы и квадроциклы.

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