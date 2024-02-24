Флорида направила дополнительное подразделение гвардии в Техас

Власти штата Флорида направили подразделение национальной гвардии в штат Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов.

Власти штата Флорида направили подразделение национальной гвардии в штат Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.

"Пограничный кризис президента США Джо Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, требуя от штатов вмешаться и обеспечить наш территориальный суверенитет, - говорится в сообщении. - Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику правоохранительных органов, которые несут службу в Техасе".

Отметим, что с 2021 года власти Флориды направили более 2,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи Техасу на южной границе. В этих целях были выделены более 600 единиц техники, включая катера, автобусы и квадроциклы.