Франция должна покинуть ряды Европейского союза, чтобы спасти французское сельское хозяйство.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо на митинге своих сторонников в Париже.
"Единственный способ спасти французское сельское хозяйство и Францию в целом - это покинуть ряды Европейского союза. Это единственное решение", - подчеркнул депутат.
По его мнению, приблизиться к этой цели помогла бы отставка президента республики Эмманюэля Макрона.
"Это повлечет за собой уход фон дер Ляйен и приблизит демонтаж всей прогнившей системы Евросоюза, которая ввергает нас в нищету и войну", - сказал лидер "Патриотов".
Напомним, что 6 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о завершении переговоров по соглашению между ЕС и Южноамериканского общего рынка "Меркосур", которое отвергается Францией.