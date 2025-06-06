Флориан Филиппо: Французской армии не хватает денег из-за помощи Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что вооруженным силам страны не хватает финансирования, поскольку все средства идут на помощь Украине.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что вооруженным силам страны не хватает финансирования, поскольку все средства идут на помощь Украине.

Как сообщает Report, об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

"Ни цента не осталось для французской армии! Все ушло на помощь Украине и продолжает уходить", - написал Филиппо, добавив, что французская армия сидит на сухом пайке.

Филиппо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что тот поддерживает создание единой европейской армии, поскольку все средства из бюджета ушли на финансирование Украины.