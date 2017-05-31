Флинн согласился предоставить документы по делу о вмешательстве России

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Экс-советник американского президента по нацбезопасности Майкл Флинн согласился передать комитету по разведке сената США документы, которые тот потребовал от него в рамках расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как передает Report, об этом сообщают агентства Associated Press и Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным AP, Флинн передаст документы, касающиеся двух своих компаний, а также несколько личных бумаг, которые комитет истребовал у него в начале этого месяца. Экс-советник Дональда Трампа намерен передать часть документов до конца недели.

Как сообщил источник Reuters, Флинн также собирается предоставить еще больше документов впоследствии.

Ранее американские конгресмены и сенаторы обеспокоились публикацией The Washington Post, в которой говорилось, что зять Трампа Джаред Кушенр предлагал послу России Сергею Кисляку создать секретный канал связи с Москвой.