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Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на польском аэродроме недалеко от Украины

Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на польском аэродроме недалеко от Украины На польском аэродроме Жешув, находящемся недалеко от украинских границ, зафиксирован массовый поток самолетов НАТО.
Другие страны
4 октября 2022 г. 16:18
Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на польском аэродроме недалеко от Украины

На польском аэродроме Жешув, находящемся недалеко от украинских границ, зафиксирован массовый поток самолетов НАТО.

Как передает Report cо ссылкой на Lenta.ru, об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, воздушные суда альянса неоднократно были замечены в указанной зоне. Так, 2 октября, на польский аэродром с крупнейшей авиабазы ВВС Великобритании Брайз Нортон прибыл Airbus A330-243 авиакомпании AirTanker, которая используется Министерством обороны королевства для транспортировки грузов и персонала. Кроме того, на аэродроме был зафиксирован Boeing 767, прилетевший из ирландского аэропорта Шеннон, которым имеет право пользоваться правительство США и который оно неоднократно применяло в качестве промежуточного пункта в военных целях.

1 октября с Жешува в чешскую Прагу вылетел американский вертолет Bell 429, также зарегистрированный на Украине - данный тип воздушного судна проектировался в первую очередь для предоставления экстренной медицинской помощи за пределами больницы.

В Польшу из американского города Колумбус в штате Огайо 29 сентября прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая, по сведениям из открытых источников, помимо прочего выполняет перевозки по заказу Минобороны США.

На следующий день, 30 сентября, в районе аэродрома с включенным транспондером также двигался транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС - он направился в сторону Кракова. В тот день с аэродрома во французский Марсель осуществил вылет зарегистрированный на Украине Ан-124 "Руслан" арабской грузовой авиакомпании Maximus Air Cargo.

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Версия на английском языке Flightradar spots NATO aircraft at Polish airfield near Ukraine

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