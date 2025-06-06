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Flightradar: Гросси приземлился в Калининграде

Flightradar: Гросси приземлился в Калининграде Flightradar: Самолет с Гросси на борту приземлился в Калининграде
Другие страны
6 июня 2025 г. 11:47
Flightradar: Гросси приземлился в Калининграде

Самолет из Вены, предположительно, с главой МАГАТЭ Рафаелем Гросси на борту приземлился в Калининграде.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Отметим, в Калининграде должны состояться переговоры Гросси с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Переговоры пройдут в закрытом формате, по итогам ожидается пресс-конференция.

Рафаель Гросси за последние 1,5 года несколько раз посещал Россию для обсуждения положения дел на Запорожской АЭС, встречи проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи.

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