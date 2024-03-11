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Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО Шведский флаг был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением этой страны в состав альянса.
Другие страны
11 марта 2024 г. 15:23
Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

Шведский флаг был поднят в штаб-квартире НАТО в связи со вступлением этой страны в состав альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, официальная церемония прошла в штаб-квартире в Брюсселе.

Швеция стала 32-м членом НАТО.

Отметим, что Швеция и Финляндия на фоне событий в Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией.

Турция окончательно ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО 1 февраля этого года, а Венгрия - 5 марта.

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Версия на английском языке Swedish flag raised at NATO headquarters
Версия на азербайджанском языке NATO-nun mənzil qərargahında İsveç bayrağı qaldırılıb

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