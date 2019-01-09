Fitch вынесло США предупреждение из-за шатдауна

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство Fitch вынесло США предупреждение о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Это произойдет в случае, если из-за приостановки правительства задолженность страны достигнет максимальных значений.

"Если шатдаун продлится до 1 марта, а размер долга несколько месяцев спустя вызовет проблемы, то нам, возможно, придется задуматься о пересмотре нашей политики", - отметили в Fitch.

Подчеркивается, что в этом случае агентство может пересмотреть кредитный рейтинг США.

Напомним, что ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.

Ожидается, что конгресс США вернется к рассмотрению бюджета 3 января.