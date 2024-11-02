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Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до уровня "B"

Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до уровня "B" Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Египта в иностранной валюте с уровня "B-" до уровня "B" со стабильным прогнозом.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 06:21
Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до уровня B

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Египта в иностранной валюте с уровня "B-" до уровня "B" со стабильным прогнозом.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

Показатели рейтинга Египта подкреплены снижением внешних рисков, корректировкой политики, пополнением внешних резервов, притоком нового капитала, более гибким обменным курсом и ужесточением денежно-кредитных условий, говорится в заявлении.

Агентство Bloomberg отмечает, что Fitch впервые с 2019 года повысило кредитный рейтинг Египта.

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