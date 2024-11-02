Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до уровня "B"

Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до уровня "B"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Египта в иностранной валюте с уровня "B-" до уровня "B" со стабильным прогнозом.

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